Tajwan padnie ofiarą Chin? "Xi Jinping ma ambicje większe niż Mao"

To nie jest takie proste. Nie chodzi przecież jedynie o same budynki fabryk w Hsinchu czy Taichungu. To jest szalenie precyzyjny przemysł, wymagający zaawansowanej technologii, inżynierów i know how, czyli specjalistycznej wiedzy. Do tego dochodzi zglobalizowany łańcuch dostaw. Tajwańskie fabryki nie mogą funkcjonować bez oprogramowania z USA czy serwisu z Holandii. Gdyby więc teoretycznie Chińczycy zajęli Tajwan i przejęli fabryki, to i tak możliwości użycia przez nich tej zaawansowanej technologii byłyby ograniczone.