Gdynia w pazurach smoka. Chińskie oczy i uszy w porcie pod szczególnym nadzorem

Norweg wskazywał również, że Pekin ma drugi co do wielkości budżet obronny na świecie i konsekwentnie inwestuje w nowoczesne zdolności nuklearne i pociski dalekiego zasięgu. Głośno wyartykułował też, że Sojusz dostrzega coraz ściślejszą współpracę Rosji i Chin, a "to jest coś, co ma znaczenie dla naszego bezpieczeństwa".