Tajwan otoczony przez Chiny. "Irracjonalne i prowokacyjne zachowanie"

"Statki i samoloty zbliżają się do wyspy z różnych kierunków"

"W związku z tym, że okręty i samoloty zbliżają się do wyspy Tajwan z różnych kierunków, wojska różnych rodzajów wojsk biorą udział we wspólnych ćwiczeniach, skupiających się na patrolach bojowych w zakresie gotowości do walki morsko-powietrznej, blokadzie kluczowych portów i obszarów, atakach na cele morskie i lądowe, a także wspólnym zdobywaniu przewagi w celu przetestowania zdolności wojsk dowództwa teatru działań w zakresie wspólnych operacji" - dodano w komunikacie.