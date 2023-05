Tajny radziecki labirynt. Polacy w czeskiej podziemnej fabryce samolotów

Czeskie Riese to ogromne podziemne tunele ukryte w górskim masywie. To tajemnicze miejsce powstało jako tajna fabryka samolotów. Budowę rozpoczęto w 1942 na rozkaz Adolfa Hitlera. Miała to być jedna z jego tajnych kwater. Produkowano tam części do takich samolotów jak Junkers czy Messerschmitt. Zakłady podzielono na kilka stref, założono obok także obóz koncentracyjny. Po wojnie miejsce zostało przejęte przez Armię Czerwoną. Wówczas przekształcono podziemną fabrykę samolotów w skład paliw i amunicji. Członkowie Urbex History, polskiej grupy eksploratorów i miłośników historii, wybrali się do jednego z tych kompleksów, by przyjrzeć się tajemnicom skrywanym w górskich podziemiach, mocno związanych z historią II wojny światowej. W odwiedzanym kompleksie trzymano dawniej rezerwy paliwa na potrzeby Układu Warszawskiego. Członkowie Urbex History musieli przeprawić się przez tunele, w których w latach 60. XX w. na masywnym betonowym ożebrowaniu umieszczono olbrzymie silosy na paliwo. Grupa eksploratorów Urbex History odwiedza zapomniane i niedostępne dla wszystkich miejsca i obiekty o historycznym znaczeniu. Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź kanały Urbex History w mediach społecznościowych.