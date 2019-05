Tajne śledztwo ws. zniknięcia miliona w CBA. "GW": Pieniądze zginęły w czasie operacji

W trakcie operacji specjalnej Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaginął milion złotych - podaje "Gazeta Wyborcza". Pieniądze miały trafić w ramach prowokacji do skorumpowanego urzędnika, ale tak się nie stało.

- Kombinacja operacyjna polegała na tym, by Królikowski podjął się pośrednictwa w przekazaniu tych pieniędzy - tłumaczy informator gazety. Z jego relacji wynika, że kiedy to się nie udało, to i tak agenci mieli zdecydować się na kontynuowanie działań.