Tajne posiedzenie Sejmu. Gen. Dukaczewski: "maskowanie operacyjne"

W środę odbyło się tajne posiedzenie Sejmu. Ostro skomentowali je politycy opozycji. - Informacje, które zostały przekazane można było sobie w Wikipedii przeczytać - powiedział w rozmowie z WP Dariusz Joński z KO. Posiedzenie ocenił także gen. Marek Dukaczewski. - Jest to sytuacja bardzo niepokojąca. Oczekiwania opinii publicznej, również posłów, związane są nie z faktem, że atak miał miejsce, tylko z niepokojem, czy informacje ujawnione w trakcie tego ataku podlegały ochronie na mocy ustawy o ochronie informacji niejawnych - tłumaczył w programie "Newsroom" WP były szef WSI. Podkreślił, że obecne działania rządzących to "pewnego rodzaju maskowanie operacyjne". - Rzeczywiście posłowie wychodzący z sali obrad mówili, że nic, co mogłoby być objęte jakąkolwiek klauzulą niejawności nie zostało do wiadomości posłom podane - dodał generał.