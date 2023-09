Tajne plany obrony Polski. "Minister ujawnił tylko jeden z wariantów"

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w spocie wyborczym, w którym zaatakował Donalda Tuska, stwierdził, że jego rząd w razie wojny "był gotowy oddać połowę Polski". W spocie pokazano pierwszą stronę dokumentu przygotowanego przez Sztab Generalny Wojska Polskiego. O nagraniu porozmawialiśmy z gen. Mieczysławem Cieniuchem, ówczesnym szefem SGWP. - Treść tego spotu jest nieprawdziwa, mylna i wprowadzająca w błąd. Planowanie operacyjne polega m.in., na tym, aby rozpatrywać wiele wariantów prowadzenia działań bojowych. To planowanie zakłada wszystkie warianty, które planista jest w stanie wymyślić - tłumaczył ekspert w programie "Newsroom" WP. Jak podkreślił, wariant ujawniony przez Błaszczaka "był jednym z najmniej prawdopodobnych wariantów". - Nawet w tym odtajnionym urywku, tym jednym akapicie jest zapis, że jest to piąty, ostatni etap tego wariantu - wskazał Cieniuch. - Minister skorzystał z jednego z wariantów, z ostatniego etapu tego wariantu, nie ujawniając pierwszych czterech etapów - one były inne, bezpieczniejsze - zaznaczył były szef SGWP.

Rozwiń