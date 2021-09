Tajne orędzie Banasia. Nagrał je na wypadek zatrzymania przez CBA

Tajne orędzie Banasia. Mocne słowa szefa NIK

"Dzisiaj zwycięża Polska. W historii ludzkości zdarzają się takie wydarzenia, w których dochodzi do przesilenia. Dochodzi do przesilenia, po którym zawsze tryumfuje dobro. I cokolwiek próbują zrobić siły zła, obraca się już to tylko przeciwko nim. Do takiego przesilenia dochodzi właśnie dzisiaj" - zaczyna pompatycznie swoje przemówienie Banaś.