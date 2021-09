Marian Banaś uderzył w premiera. Lawina komentarzy po raporcie NIK

Sławomir Nitras w mocnych słowach zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego. "Da się uciec z sali sejmowej na czas debaty, w której zarzucono panu przestępstwo przeciw wyborom. Z sali sądowej uciec się już nie da" - napisał na Twitterze. Do swojego wpisu dołączył nagranie swojego wystąpienia w Sejmie. - Za to grozi 10 lat więzienia - grzmiał z mównicy.