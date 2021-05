Tajne działania Rosji w Polsce. "Mógłbym wskazać konkretne osoby"

Działania służb wywiadowczych dostarczają m.in. ważnych informacji najważniejszym organom władz danego państwa. Sposoby ich funkcjonowania od zawsze owiane były tajemnicą i budziły ciekawość opinii publicznej. O to, jak duża jest skala wpływów rosyjskiego wywiadu w Polsce zapytaliśmy Vincenta Severskiego, byłego pułkownika AW i pisarza, który był gościem programu "Newsroom WP". - Gdybym potrafił precyzyjnie odpowiedzieć na to pytanie, byłbym pewnie szefem służb, ministrem spraw wewnętrznych, może nawet premierem. Niestety nie potrafię tego zrobić, ale po obserwacji naszej sytuacji politycznej mam wrażenie, że działanie i aktywność rosyjskich służb są bardzo intensywne, że to wielopłaszczyznowa operacja - przyznał Severski. Były pułkownik Agencji Wywiadu został także zapytany o konkretne przykłady takich osób. - Mógłbym wskazać palcem osoby, które wydawałoby mi się, że działają w interesie obcego mocarstwa, ale niestety mam ograniczone możliwości procesowe więc nie będę robił tego publicznie - powiedział

