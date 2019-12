Tajlandia. Siostry pojechały szukać brata. Wróciły bez niego

Tajlandia. Wciąż nie odnaleziono Mateusza Juszkiewicza, który zaginął na początku grudnia. - Zupełnie nic - mówi w rozmowie WP jego siostra Monika, zapytana o nowe informacje w sprawie poszukiwań brata.

Monika razem z siostrą wróciła do Polski. Były w Tajlandii, by znaleźć brata. Poszukiwania nie przyniosły jednak efektów. Wciąż nie wiadomo, co dzieje się z Mateuszem.