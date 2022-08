Tajemniczy zgon małżeństwa w Kiełpinie. Śledczy mają dwie hipotezy

Niepokojące zaznania

15-letni syn pary to uczeń ogólniaka w Łomiankach. Jak podaje se.pl, wyjaśniał policjantom, że "rodzice nagle umarli, a on się wystraszył, nie wiedział, co ma zrobić i dlatego nikogo o tym nie poinformował". Podobno ustalono też, że w dniu, kiedy jego dziadek odkrył zwłoki, chłopiec był w kinie. Zapewnia jednak, że nie zabił rodziców.