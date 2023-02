Tajemniczy obiekt na chińskim niebie. Mieszkańcy nie wiedzieli, co się dzieje

Kolejny tajemniczy obiekt na niebie pojawił się w północnych Chinach. Tym razem mieszkańcy miasta Qiqihar w prowincji Heilongjiang zaobserwowali nad głowami kilkanaście świateł, które wolno się poruszały. Nagrania z tego zdarzenia udostępniła agencja Reutera. Widać na nich żółte światła, których przybywa z każdą sekundą. Jak przekazał jeden z mieszkańców Qiqihar, obiekt po kilkudziesięciu sekundach zaczął zanikać na niebie i już więcej się nie pojawił. - Światła pojawiły się jedno po drugim, a potem równie szybko zniknęły - przekazał naoczny świadek Jing na łamach Reutera. Co więcej, biuro meteorologiczne w Qiqihar nie przedstawiło jeszcze wyjaśnienia tajemniczych świateł, a rzecznik Biura Obrony Powietrznej miasta potwierdził, że nie otrzymał żadnych zawiadomień o szkoleniach lub ćwiczeniach, które mogłyby wyjaśnić to zjawisko. Internauci są poruszeni nagraniami, które trafiły do sieci. Wielu ludzi tworzy własne teorie w oczekiwaniu na oficjalne stanowisko władz.