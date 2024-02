Tajemniczy konwój o północy. Tak przewozili ciało Nawalnego?

Z ustaleń "Nowej Gaziety" wynika, że ciało Nawalnego najpierw zostało przetransportowane z kolonii karnej do szpitala w mieście Łabytnangi, a dopiero później - wieczorem 16 lutego - trafiło do kostnicy w Salechardzie. Potwierdzają to nagrania z kamer monitoringu, które przejrzeli dziennikarze niezależnego serwisu Mediazona.