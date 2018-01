Tajemnicze zniknięcie 29-latka w Izraelu. Może cierpieć na syndrom jerozolimski

Brytyjczyk wybrał się na wycieczkę do Izraela pod koniec listopada i do dzisiaj nikt nie może nawiązać z nim kontaktu. Policja natrafiła na powyrywane kartki z Biblii z jego odręcznymi notatkami. Służby podejrzewają, że dopadł go syndrom jerozolimski.

Oliver McAfee był fanem rowerowych wycieczek (Facebook.com)

Oliver McAfee ostatni raz był widziany 21 listopada podczas podróży rowerowej w okolicy izraelskiego miasta Mitzpe. To w tamtym miejscu odnaleziono jego portfel, klucze, rower i buty.

Później izraelskie ekipy poszukiwawcze przy pomocy psów i dronów natrafiły na powyrywane kartki z Biblii, które mężczyzna przykrył kamieniami.