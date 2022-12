Tajemnicze zjawisko na niebie. Ludzie przecierali oczy ze zdumienia

Niecodzienne zjawisko zaobserwowali mieszkańcy północnych Chin. W poniedziałek wieczorem na niebie pojawił się niezidentyfikowany obiekt świetlny. Na nagraniu udostępnionym przez agencję Reutera widać duży, a zarazem dziwny i świetlisty obiekt w ruchu z małym ogonem na dole. Ludzie w przerażeniu obserwowali to, co dzieje się na niebie, dzieląc się swoimi nagraniami w mediach społecznościowych. W sieci natychmiast pojawiły się teorie o ćwiczeniach przechwytywania rakiet średniego zasięgu czy możliwej podróży niezidentyfikowanego obiektu latającego. Jak przekazał ekspert pogodowy z Inner Mongolia Meteorological Bureau, było to zjawisko atmosferyczne, które powstało wyniku emisji kilku satelitów, jednak ludziom z tych regionów ciężko jest w coś takiego uwierzyć.