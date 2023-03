Tajemnicze zatrucia w Iranie. Fala w coraz mniejszych miastach

Jak podał portal Iran International, doprowadziło to do mobilizacji rodziców i protestów przed szkołami i departamentami edukacji w kilku miastach, łącznie z Teheranem. Zgromadzeni mieli wykrzykiwać m.in.: "Śmierć Talibanowi, czy to w Afganistanie, czy w Iranie". Natomiast demonstranci zgromadzeni pod resortem edukacji stolicy mieli skandować: "Gwardio rewolucyjna, Basidż, jesteście naszym IS" (Państwem Islamskim).