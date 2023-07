Tajemnicze zaginięcie 2,5-latka w alpejskiej wiosce

W poszukiwaniach oprócz policji bierze udział kilkuset wolontariuszy. Z głośników umieszczonych w helikopterze odtwarzano nawet głos mamy chłopca, który mógłby go skłonić do wyjścia z ukrycia, jeśli chłopiec by się gdzieś schował. "Francuskie władze w weekend uruchomiły infolinię i opublikowały zdjęcie chłopca z żółtym kwiatkiem zatkniętym za ucho" - podaje CNN.