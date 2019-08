Tajemnicze wpisy Romana Giertycha na Twitterze. Prawnik zdradził los marszałka Kuchcińskiego?

Roman Giertych z mediami społecznościowymi jest za pan brat. Nie ma dnia, żeby nie opublikował jakiegoś tweeta. Jego wpisy bywają poważne, sarkastyczne albo też ironiczno-prześmiewcze. Ostatnie jednak brzmią bardzo tajemniczo. Mecenas pochylił się nad dalszymi losami marszałka Marka Kuchcińskiego i Jacka Kurskiego, prezesa TVP.

Oczywiście, Jarosław Kaczyński jako prezes PiS nie mógłby odwołać marszałka Sejmu, ale mecenas dał przez to zrozumienia, że prezes jest nieformalnie najważniejszą osobą w państwie i to on o wszystkim decyduje. Zgodnie z prawem odwołać marszałka może Sejm, na wniosek złożony przez co najmniej 46 posłów. Wniosek o odwołanie Marka Kuchcińskiego z funkcji marszałka Sejmu złożyła już Platforma Obywatelska. Posłowie zajmą się nim w piątek 9 sierpnia.

Kurski odejdzie z TVP?

Czy faktycznie jest coś na rzeczy i prezes TVP zmieni ścieżkę kariery? Wygląda na to, że nie, a wpis Giertych to żart i odpowiedź na informację opublikowaną dzisiaj przez TVP Info. Portal napisał: "Nieoficjalnie: Roman Giertych wystartuje w wyborach do Senatu z list PSL". Roman Giertych nie potwierdził tej rewelacji, za to opublikował wpis o Jacku Kurskim, podobny w tonie do wiadomości TVP Info.