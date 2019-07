Kamil Durczok pójdzie do aresztu? Prokuratura złoży zażalenie

Jeszcze w tym tygodniu prokuratura złoży do sądu w Piotrkowie Trybunalskim zażalenie prokuratury na decyzję o niezastosowaniu aresztu wobec Kamila Durczoka. Dziennikarz spowodował kolizję, kierując autem pod wpływem alkoholu.

W poniedziałek Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zdecydował, że Kamil Durczok nie zostanie tymczasowo aresztowany. - Do piątku do sądu trafi zażalenie Prokuratury Rejonowej w Piotrkowie Trybunalskim na tę decyzję - potwierdził portalowi wPolityce.pl Witold Błaszczyk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Miał 2,6 promila alkoholu

- Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich, którzy we mnie wierzyli i mi ufali. To są bardzo trudne dni dla mnie. To co się wydarzyło jest karygodne - powiedział Kamil Durczok po wyjściu z sali sądowej.