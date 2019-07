Kamil Durczok prowadził pod wpływem alkoholu. Jest decyzja sądu ws. aresztu

Kamil Durczok spowodował kolizję pod wpływem alkoholu. Usłyszał już zarzuty. Wniosek o areszt tymczasowy dla dziennikarza został oddalony, co oznacza, że na razie wyszedł na wolność.

- Bardzo, bardzo wszystkich przepraszam. Wszystkich, którzy we mnie wierzyli i mi ufali. To są bardzo trudne dni dla mnie. To co się wydarzyło jest karygodne - powiedział Kamil Durczok po wyjściu z sali sądowej. Dziennikarz dodał, że "ani przez moment nie zaprzeczałem faktom , które zgromadziła policja i prokuratura".