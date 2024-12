Tajemnicze światła nad New Jersey. Nagrania mieszkańców bada FBI

Na przełomie ostatnich tygodni nad New Jersey w USA regularnie dochodzi do tajemniczych incydentów. Agencja AP udostępniła nagrania mieszkańców, którzy w nocy z wtorku na środę uwiecznili obiekty latające nad swoimi domami. Nie wiadomo do końca, co to jest. Jeżeli miałyby być to drony, są naprawdę wielkich rozmiarów, co tylko potęguje rozważania Amerykanów nad niezidentyfikowanymi obiektami latającymi (UFO). Do tego typu incydentów dochodzi od listopada, dlatego Biały Dom traktuje sprawę poważnie i w czwartek okazało się, że swoje śledztwo rozpoczęło już FBI. Ostatnie wydarzenia wzbudziły szczególne zainteresowanie Amerykanów, ponieważ miały one miejsce w pobliżu Picatinny Arsenal, amerykańskiej placówki wojskowej, czy nad polem golfowym Donalda Trumpa w Bedminster. Władze wojskowe oraz Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) badały incydenty, ale jak dotąd nie ujawniono szczegółowych wyjaśnień. Pentagon włączył te obserwacje do swoich raportów dotyczących niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP). Niektóre z doniesień w amerykańskich mediach wskazują na brak wrogich zamiarów ze strony obiektów, jednak ich obecność w pobliżu baz wojskowych budzi obawy o bezpieczeństwo lotnicze oraz ochronę tajemnic wojskowych.