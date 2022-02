Tajemnicze plakaty na polskich ulicach. Chodzi o podwyżki cen prądu. "Patrzę na to z przerażeniem"

Od niedawna w polskich miastach pojawiły się tajemnicze billboardy. Wynika z nich, że polityka klimatyczna UE jest przyczyną drastycznie wzrastających cen energii. Eksperci nie mają wątpliwości: ten przekaz to manipulacja, która ukrywa wiele istotnych faktów. - To zwalenie winy pewnych zaniedbań w energetyce w Polsce na UE - twierdzi Daniel Czyżewski z portalu Energetyka24. Jak się okazuje, za całą akcją stoją państwowe koncerny energetyczne, które w ten sposób tłumaczą wysokie podwyżki cen prądu. - To jest gra na emocjach i takie szantażowanie portfelem - nie kryje swojego oburzenia Marzena Wichniarz z Rodzice dla klimatu. Jak na kampanię zareagowali Polacy i sama UE? O tym w materiale wideo.