Tajemnicze odkrycie w lubuskim. Natknął się na skarb z epoki brązu

Administracja Lubuskiej Grupy Eksploracyjnej Nadodrze została powiadomiona przez anonimowego odkrywce o znalezionych zabytkach we wsi Pleśna w gminie Gubin. Po wydobyciu z ziemi znalezionych rzeczy okazało się, że jest to skarb z epoki brązu. Sprawa trafiła do Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Urząd opublikował zdjęcia z niezwykłego odkrycia. Według ekspertów z Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze wydobyto m.in. pięć kompletnych siekierek, dziewięć sierpów, sześć grotów włóczni, trzy bransolety i dwa młotki. W trakcie wykopalisk natrafiono również na dużą część depozytu w formie bryły, w której znajdują się kolejne artefakty owiane tajemnicą. Badacze twierdzą, że skarb z Pleśna stanowił własność odlewnika. Należy go wiązać z wytwórstwem społeczności kultury łużyckich pól popielnicowych z epoki brązu i datować wstępnie na IV okres epoki brązu z lat 1000-800 p.n.e. Charakter odkrytych przedmiotów jest niejednorodny. Skarb z epoki brązu zawiera elementy ozdób, uzbrojenia i przedmiotów gospodarczych.