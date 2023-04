Tajemnicze odkrycie pod wojskowymi koszarami. Odnalezione rzeczy mają ponad 100 lat

W trakcie prac remontowych w wojskowych koszarach w Hobart w Australii jeden z robotników natknął się na tajemniczy obiekt. Po wykopaniu go okazało się, że to stary but. Przypadkowe odkrycie zainteresowało lokalny zespół badaczy, który zabrał się do pracy na terenie obiektu. Nagranie z efektów prac udostępniła agencja Associated Press. Finalnie odnaleziono ok. 1800 przedmiotów, które na przełomie XVIII i XIX wieku najprawdopodobniej należały do więźniów i funkcjonariuszy wojskowej placówki. odnaleziono m.in. mundury, na których wciąż można odczytać nazwiska żołnierzy. - Rozmiar znaleziska jest naprawdę niezwykły. Sposób, w jaki materiały organiczne rozkładają się w środowisku, oznacza, że nie znajdujemy tego rodzaju rzeczy zbyt często - przekazała na łamach AP archeolog dr Jennifer Jones-Travers. Wydobyto również ozdoby z kości, setki kolejnych butów czy przedmioty wykonane z ceramiki. Archeolodzy wciąż pracują w tym miejscu, ponieważ jest szansa, że takich odkryć może być jeszcze więcej.