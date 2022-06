Tajemnicze helikoptery latają nad samymi domami. Mieszkańcy zaniepokojeni

- Badanie jest konieczne do opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami studium wykonalności dla budowy linii kolejowej nr 5 i 50 na wskazanym odcinku. Helikopter będzie leciał na wysokości około 100 m, a podwieszony układ pomiarowy będzie przemieszczał się około 40 do 50 m nad powierzchnią ziemi. Planowana prędkość przelotu to 60 do 80 km na godzinę - wyjaśnia, cytowana przez portal PetroNews, spółka Geopartner Geofizyka.