Tajemnicza zapowiedź Roberta Biedronia

Europoseł Lewicy Robert Biedroń pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, czy planuje powrót do polskiej polityki, czy odejdzie z Parlamentu Europejskiego. - Zobaczymy. Pełniłem już kilka funkcji publicznych, nigdy w polityce nie można mówić "nie". Szczególnie, jak się jest liderem jakiejś formacji, to trzeba brać odpowiedzialność. Zobaczymy. To wszystko jest przed nami. Ja już czasami mówiłem rzeczy, z których musiałem się potem wycofywać, więc gryzę się w język - odparł polityk. Przypomnijmy, w styczniu 2019 roku Biedroń zapowiadał, że wystartuje w wyborach do PE, ale prawdopodobnie nie przyjmie mandatu i wystartuje do polskiego parlamentu. Potem zmienił swoją decyzję, za co wylała się na niego fala krytyki.