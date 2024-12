Tajemnicza wizyta w Waszyngtonie. Rosyjski samolot spędził tam dwa dni

O tajemniczym locie rosyjskiego samolotu rządowego jako pierwszy poinformował niezależny rosyjski kanał BAZA na Telegramie, zastanawiając się kto i w jakim celu poleciał do USA.

Jak wynika z danych serwisu FlightRadar, 25 grudnia jeden z samolotów Specjalnego Oddziału Lotniczego "Rossija" wystartował z Moskwy do Petersburga. 26 grudnia maszyna ta poleciała z Petersburga do Nowego Jorku, a następnie po krótkiej przerwie udała się do Waszyngtonu.