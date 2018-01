Tajemnicza śmierć w Dolinie Roztoki. Jest decyzja w tej sprawie

Na ludzkie szczątki natknęli się 7 września ub. r. pracownicy naukowi Tatrzańskiego Parku Narodowego. Policja publikowała zdjęcia rzeczy, należących do tej osoby i prosiła o pomoc w rozwiązaniu tajemnicy. Co wiadomo o sprawie teraz?

Jak wynika z informacji przekazanej PAP, na podstawie zebranych materiałów śledczy nie są w stanie ustalić przyczyn śmierci. Prokuratura podkreśla jednak, że gdyby się pojawiły nowe, do tej pory nie znane okoliczności, to w każdej chwili można wrócić do śledztwa.