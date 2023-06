Wraca sprawa tajemniczej śmierci Pauliny. Rodzina dokonała odkrycia

Śledztwo umorzono. Rodzina odkryła szokujące fakty

Antczakowie złożyli prywatny akt oskarżenia przeciwko Dawidowi Z., ale sąd go uniewinnił. W końcu zdecydowali się na ekshumację zwłok córki na własny koszt. Wyniki wykazały obecność dużej ilości amiodaronu, co - według patologa sądowego, z którym rozmawiała "Uwaga" TVN - oznacza to, że mogło dojść do zabójstwa.