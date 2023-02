Tajemnicza śmierć młodej nauczycielki. Przełom po 52 latach

Dla rozwikłania zagadki zabójstwa młodej nauczycielki kluczowy okazał się niedopałek papierosa znaleziony w pobliżu ciała kobiety. Do analizy wysłano go w 2014 roku, wtedy jednak nie ustalono, do kogo należał. Detektywi ponownie zajęli się sprawą w 2019 roku i zlecili kolejne badania. W sierpniu zeszłego roku okazało się, że ślady wskazują na DeRoosa.