29-latka zniknęła bez śladu. Upór policjanta doprowadził do strasznego odkrycia

Ze sznurem na szyi

Od zaginięcia Madelene minęły trzy miesiące. Policjant Denny, który prowadził sprawę dotyczącą gróźb ze strony Hansa nadal szukał kontaktu z dziewczyną. 7 lutego 2016 roku w niedzielę, udał się w miejsce, gdzie ostatni raz ją widziano. W swoim wolnym czasie postanowił przejrzeć teren raz jeszcze. Nadzieja na znalezienie jakichkolwiek śladów po takim czasie była znikoma, miejsce przeszukiwane było bowiem wielokrotnie. Autobus został już przeniesiony, jednak istniały wyraźne ślady po jego parkowaniu. Między innymi spora plama oleju. Denny rozglądał się po okolicy. Kilka metrów od miejsca, w którym zaparkowany był kamper Gustawa, między kilkoma świerkami, zauważył duży, niemal dwumetrowy betonowy blok. Wyglądało to jak stara zapora drogowa, która pokryta była sporą ilością liści i mchu. Widać wyraźnie, że ktoś wylał beton w formę właśnie w tamtym miejscu. Nie ma możliwości, by został on tam porzucony. Policjant zauważył, że z jednej strony bloku wystaje kawałek materiału. Denny skontaktował się ze znajomą po fachu. Po konsultacji z kobietą oboje zdecydowali się zadzwonić do śledczego prowadzącego sprawę zaginięcia Madelene. Blok nie pasował do miejsca, w którym się znajdował. Następnego dnia, wysłano tam techników kryminalnych. Wstępne oględziny betonowej masy, która miała wymiary 185 cm x 70 cm x 30 cm, potwierdziły możliwość ukrycia w niej ciała. Po jednej stronie, gdzie trochę betonu się poluzowało, można było dostrzec coś na kształt ludzkiej pięty. Na miejsce wezwano lekarza medycyny sądowej, który potwierdził przypuszczenia techników. Z sarkofagu uprzątnięto liście i mech i odnaleziono widoczne ślady po kole, najprawdopodobniej od taczki. Na betonie były również wyraźne odbicia desek, których użyto do zrobienia formy. Gdzieniegdzie widać było czerwoną farbę, którą pomalowano deski. Transport betonowego sarkofagu okazał się nie lada wyzwaniem. Wiele maszyn uczestniczyło w akcji przeniesienia go do hali w Norrtälje. Technicy bardzo powoli rozbijali beton na mniejsze kawałki, by wydobyć ciało. Blok ważył ponad 600 kg. Po wielogodzinnej pracy udało się otworzyć sarkofag. W środku znaleziono ciało kobiety. Leżała na na brzuchu. Ubrana była w bieliznę. Na szyi przewieszony był sznur.