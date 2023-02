Tajemnicze zabójstwo Niemki. W tle telefon z Polski

Niemieckie służby po 26 latach wróciły do niewyjaśnionej sprawy zabójstwa młodej studentki. Eva GÖTZ została zamordowana w styczniu 1997 roku na terenie Niemiec. Tamtejsze służby zwróciły się z apelem do polskiej policji. Wspomniano o przełomowym telefonie z 2003 roku. Wykonano go ze Szczecina.