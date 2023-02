Sierpem i siekierą "powitał" policjantów. Konsekwencje będą słone

Mężczyzna był bardzo agresywny

Na widok policjantów 43-letni mieszkaniec Lubelszczyzny szybko stał się agresywny. Wyszedł z budynku, chwytając siekierę, którą zamachnął się na mundurowych. W tym samym czasie wykrzykiwał wulgaryzmy oraz groźby pozbawienia życia. To było jednak dla niego zbyt mało i po chwili wrócił do mieszkania, ale tylko po to, by zabrać stamtąd sierp - kolejne narzędzie, którym zaatakował mundurowych.