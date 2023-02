6 policjantów i kochanka na posterunku. Na tym nie koniec afery z USA

Prawie 400 stron dokumentów zawiera raport na temat skandalu seksualnego, jaki w ostatnim czasie miał miejsce wśród policjantów z La Vergne w stanie Tennessee, którego bohaterką została policjantka Maegan Hall. Zarówno ona, jak i jej zamieszani w sprawę koledzy, ostatecznie przyznali się do winy i do aktów seksualnych, do których dochodziło na służbie. Potwierdzono także udział w dzikiej imprezie oraz doniesienia o wysyłaniu do siebie erotycznych zdjęć. O nowych szczegółach w sprawie informuje serwis International Business Times.