Tajemnicza Arka Przymierza. Historia zaginionego biblijnego artefaktu

Śmiercionośna broń, rytualny przedmiot, a może dzieło obcej cywilizacji. Czym tak naprawdę była biblijna Arka Przymierza? Co się z nią stało? Czy w ogóle istniała? Jak twierdzi autor serwisu ciekawostkihistoryczne.pl, to gotowy scenariusz na film prosto z Hollywood. Mowa o losach tajemniczego artefaktu, który miał dawać Izraelitom idącym do Ziemi Świętej wielką moc. Na temat przeznaczenia Arki Przymierza i jej losu powstają przeróżne teorie – od naukowych po całkowicie fantastyczne. Warto zebrać wszystko, co wiemy o Arce Przymierza. Materiał pochodzi z kanału Ciekawostki Historyczne.