Tajemnice erupcji Wezuwiusza. Nowe odkrycie w Pompejach

Kolejne ważne odkrycie we Włoszech. Na terenie Parku Archeologicznego w Pompejach zespół archeologów natknął się na ludzkie szkielety. Według badaczy odnalezione szczątki należą do dwóch mężczyzn w wieku ok. 50 lat. Erupcja Wezuwiusza w 79 r. n.e. pochłonęła wiele ofiar i wszystko wskazuje, że wśród nich znalazło się też tych dwóch mężczyzn. Agencja Associated Press udostępniła nagranie z wykopalisk. Widać na nim pracę archeologów, a także ludzkie szkielety, kości czy starożytne artefakty. Według Gabriela Zuchtriegela, dyrektora Parku Archeologicznego w Pompejach, mężczyźni byli zaangażowani w projekty budowlane z wykorzystaniem gipsu i amforu wypełnionych wodą niedaleko wulkanu i w momencie erupcji nie zdążyli uciec w bezpieczne miejsce. Zawaliła się na nich ściana budynku, w którym próbowali się schronić. Jeden z mężczyzn wyciągnął rękę, którą próbował się zasłonić. Badacze przekazali, że oba szkielety są w dobrym stanie. Przez najbliższe tygodnie archeolodzy dokładnie przeanalizują odnalezione szczątki za pomocą pomocą mikrostratygrafii, czyli badaniem warstw materiału. - W ciągu ostatnich dwóch i pół wieku znaleziono ponad 1300 ofiar i dopiero dziś mamy możliwość zbadania dokładnej dynamiki, w jakiej zginęli, za pomocą mikrostratygrafii - przekazał Zuchtriegel.