Tajemnica śmierci Magdy Żuk. Mocne słowa matki

Prawie dwa lata - tyle czasu minęło od śmierci Magdy Żuk, której historią żyła cała Polska. Matka dziewczyny wciąż nie może pogodzić się ze stratą córki. Ma pretensje do prokuratury. - Mam dość! Chcę w końcu dowiedzieć się, dlaczego moja córka zginęła - mówi. I ostrzega, że jeśli nie pozna prawdy, ujawni wszystkie tajemnice śledztwa.



Dokładnie w kwietniu miną dwa lata od śmierci Magdy Żuk. Jej matka nie chce wierzyć w to, że dziewczyna wyskoczyła z okna szpitala, bo miała problemy psychiczne. - Próbowano już wmówić opinii publicznej, ze Magda cierpiała na chorobę psychiczną i dlatego tak się zachowywała. To wszystko bzdura! Znam swoje dziecko! Była zdrowa - podkreśla Elżbieta Żuk.

Jej słowa przytacza portal se.pl. Śledztwo w sprawie śmierci Magdy Żuk zostało przedłużone, ale matka nie ufa prokuraturze. - Mam dość wiecznego czekania! Chcę w końcu dowiedzieć się, dlaczego moja córka zginęła, co się stało Magdzie - zaznacza. I stawia śledczym ultimatum. - Daję prokuraturze czas do czerwca. Jeśli do tego czasu prokuratura nie wyjaśni tajemnicy śmierci mojego dziecka, to ostrzegam, że ujawnię wszystkie sekrety śledztwa - zapowiada.