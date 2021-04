Tajemnica lotu MH370. Nowe ustalenia w sprawie boeinga zaginionego 7 lat temu

Zaginięcie boeinga Malaysia Airlines, który wykonywał lot MH370, to największa zagadka lotnictwa cywilnego. Teraz jest krok bliżej do wyjaśnienia tajemnicy. Badacz Richard Godfrey twierdzi, że dzięki nowej analizie protokołu fal radiowych WSPR udało się potwierdzić miejsce, gdzie samolot z 239 osobami na pokładzie mógł runąć do Oceanu Indyjskiego.

Boeing Malaysia Airlines na lotnisku w Kuala Lumpur Źródło: East News , Fot: He Jingjia