Tajemnica dyplomu MBA. PiS miało sposób, jak obejść państwowy egzamin

Od 2017 roku, kiedy wprowadzono nowe przepisy, nastąpił drastyczny spadek liczby chętnych przystępujących do egzaminu państwowego. W 2017 roku przystąpiło do niego 465 osób, w 2018 roku – 401, w 2019 roku – 476. Od 2020 roku spadek jest już lawinowy – tylko 151 kandydatów (przy czym zdołało go zdać tylko 40 z nich), w 2021 roku – 164 (zdały 44 osoby), a w 2022 roku – 119 chętnych (zdało go 23 z nich). Rekordowo najniższy był ostatni rok – w 2023 roku do egzaminu państwowego przystąpiło zaledwie 90 osób, z czego egzamin zdało... 14.