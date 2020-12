Tadeusz Rydzyk w ogniu krytyki. Lech Wałęsa proponuje stanowcze działanie

Nie milknie burza wokół o. Tadeusza Rydzyka. Tym razem głos zabrał Lech Wałęsa. Były prezydent nie przebierał w słowach. Stwierdził, że duchownego "opanował szatan" i potrzebne są egzorcyzmy.

W weekend odbyły się urodziny Radia Maryja. Burzę wywołała wypowiedź o. Tadeusza Rydzyka ws. oskarżanego o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele biskupa Edwarda Janiaka. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże – mówił o. Rydzyk.

Teraz głos zabrał były prezydent Lech Wałęsa. Polityk stwierdził w rozmowie z "Faktem", że "trzeba się modlić o to, by szatan go opuścił".

– Bo szatan go opanował i nim kieruje. Pan Bóg kieruje nami, ale trzeba mu pomóc w wypędzeniu tego szatana. Jak to zrobić? Po pierwsze, modlitwa. Po drugie, uświadamianie Rydzykowi, że kieruje nim szatan. A po trzecie, trzeba go poddać egzorcyzmom, by tego szatana ostatecznie z niego wypędzić – stwierdził Lech Wałęsa.

Również jego syn, Jarosław, zabrał głos w tej sprawie. Na początku poseł Koalicji Obywatelskiej w wulgarnych słowach skomentował sytuację. W pierwszym swoim wpisie na Twitterze polityk Platformy Obywatelskiej napisał: "Rydzyk to gnida, którą należy wykluczyć z życia publicznego". Padły również przekleństwa.

Ostatecznie wpisy zostały skasowane. - Nie zmienia to jednak faktu, że jestem oburzony tym, że nie było żadnej reakcji ze strony hierarchów oraz ministra sprawiedliwości na słowa ojca Rydzyka - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Jarosław Wałęsa.

- Kiedy ktoś wypowiada się w taki sposób, usprawiedliwiając pedofilię i tych, którzy ukrywali takie przestępstwa, to uważam, że powinna być jasna, natychmiastowa reakcja. To się nie wydarzyło i to mnie oburzyło - dodał.

Wałęsa zdecydował się również zamieścić krótkie oświadczenie, w którym przeprosił za swoje słowa pod adresem duchownego z Torunia. "Słów tych użyłem, gdyż jestem rozgoryczony wypowiedziami ojca Tadeusza Rydzyka podczas 29. urodzin Radia Maryja. Taki język w debacie publicznej jest niedopuszczalny. Przepraszam wszystkich, którzy poczuli się urażeni" - czytamy na Facebooku.

Źródło: "Fakt"