Jarosław Kurski szczerze o bracie. "Nie rozmawiamy od śmierci Adamowicza"

Jarosław Kurski ujawnia, że od śmierci Pawła Adamowicza nie rozmawia z bratem Jackiem. - To, co dla mnie jest bolesne w tej historii, to kompletne odrzucenie związku przyczynowego między narracją telewizji a skutkiem. Brak skruchy, udawanie, że się nic nie stało, to za dużo - powiedział Jarosław Kurski w programie "Rozmowy niesymetryczne" TVP Info.