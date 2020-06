Tadeusz Rydzyk stanie przed sądem. Watchdog złożył akt oskarżenia

To ciąg dalszy trwających od 2016 roku starań o udostępnienie informacji dot. "działań finansowanych ze środków publicznych" fundacji o. Tadeusza Rydzyka. Gdy działacze nie dostali odpowiedzi, postanowili zwrócić się do sądu administracyjnego. Ich wniosek miał nie dotrzeć do fundacji Lux Veritatis. W związku z tym Watchdog zrobił to sam. Jak czytamy w komunikacie stowarzyszenia, sąd uznał bezczynność władz organizacji za rażącą i nałożył grzywnę.