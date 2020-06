PiS wspiera ojca Tadeusza Rydzyka. Jego fundacja otrzymała pół miliona złotych

PiS wspiera ojca Tadeusza Rydzyka mimo krytyki z jego strony

- Dla mnie, dla mojej wiary, było to nie do przyjęcia, że zamykali kościoły, a sklepów nie zamykali. Pierwszy jest Pan Bóg. Nie dajmy się i wracajmy jak najszybciej do kościołów - mówił w maju duchowny, odnosząc się do wprowadzonych przez rząd obostrzeń związanych z epidemią koronawirusa.