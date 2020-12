Tadeusz Rydzyk ostro krytykuje. Mocne słowa

Ojciec Tadeusz Rydzyk w rozmowie z "Naszym Dziennikiem" powiedział, że "jeżeli nie ma dobra, to przychodzi zło". Ostro skrytykował strajki na ulicach, ale też wytknął brak działania PiS-owi. - Zobaczyliśmy niepokoje na ulicach, uczestniczące w tym dzieci i młodzież, bo ktoś im nie pokazał dobra. Dobro, prawda, piękno pociągają. To było zaniedbane - mówił Rydzyk.

Tadeusz Rydzyk był pytany o to, czy mamy do czynienia z próbą zerwania ciągłości polskich dziejów i tradycji przez lewicę, czy można mówić o ataku na Polskę. Redemptorysta stwierdził, że tak było zawsze. - My mamy być wierni, a nie płakać, że ktoś inaczej myśli, mamy modlić się za przeciwników - powiedział.