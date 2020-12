O. Tadeusz Rydzyk na urodzinach Radia Maryja. Rzecznik Praw Dziecka zabiera głos

Przypomnijmy, że Pawlak, Rzecznik Praw Dziecka, był jednym z uczestników sobotniej mszy z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja. Świadkiem wystąpienia o. Tadeusza Rydzyka, podczas którego padły słowa o oskarżanym o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele biskupie Edwardzie Janiaku. - To jest współczesny męczennik. Media to zrobiły. Nie dajmy się katolicy! Że na jakiegoś księdza zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią, i wszyscy się potem trzęsą - mówił redemptorysta .

To nie wszystko. Redemptorysta przekonywał również, że filmy dokumentalne o pedofilii w kościele to manipulacja i oszczerstwo. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja - mówił podczas uroczystości Rydzyk.