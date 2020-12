Burza wokół słów o. Tadeusza Rydzyka. Redemptoryści wydają oświadczenie

- To jest współczesny męczennik. Media to zrobiły. Nie dajmy się katolicy! Że na jakiegoś księdza zaczną warczeć, jakieś filmidło zrobią, i wszyscy się potem trzęsą. Udowodnij, udowodnij winę! A nie ja mam udowadniać, że nie jestem wielbłądem - stwierdził o. Tadeusz Rydzyk, mówiąc o oskarżanym o tuszowanie pedofilii w polskim Kościele biskupie Edwardzie Janiaku.

Redemptorysta przekonywał również, że filmy dokumentalne o pedofilii w kościele to manipulacja i oszczerstwo. - To, że ksiądz zgrzeszył? No zgrzeszył. A kto nie ma pokus? Niech się pokaże. Jedna jest tylko Maryja. Ponosimy konsekwencje za nasze czyny, ale to jest straszne, co się dzieje - mówił podczas uroczystości Rydzyk.