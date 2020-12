Tadeusz Rydzyk. Kanadyjska stacja radiowa nie będzie już emitować programów Radia Maryja

"Podsyca płomień nienawiści"

Radia Maryja nie będzie na publicznych falach

Od lat walczy on o to, by działalność Tadeusza Rydzyka na terenie Kanady była zakazana. Jest autorem petycji dotyczącej ukrócenia politycznej działalności redemptorysty. Podpisało się pod nią ponad 200 tys. osób. W styczniu dokument ten trafił do papieża Franciszkowi.