Tadeusz Rydzyk apeluje do bogatych. Komentarz Piotra Zgorzelskiego

Założyciel Radia Maryja Tadeusz Rydzyk zaapelował o pomoc finansową dla założonej przez niego Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Rydzyk twierdzi, że pomoc dla uczelni powinna być "ambicją katolików", zwłaszcza bogatych. - Marzę o tym, by ludzie, którzy odnieśli sukces, prowadzą firmy, spółki, biznesy, zechcieli pomóc młodym ludziom, by mogli oni studiować na naszej uczelni - powiedział duchowny w rozmowie z "Naszym Dziennikiem". Co na to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska)? - Niech sobie tam mówi ojciec Tadeusz, co chce. Widać, że polski Kościół katolicki potrzebuje dużej refleksji, większego włączenia się do zarządzania wspólnotami parafialnymi wiernych, żeby księża wrócili na ziemię - komentował w programie "Tłit". Jak dodał, "tego typu działania Kościoła są obciążeniem dla PiS-u, które zawarło swoisty sojusz z ołtarzem, i teraz będzie ponosić tego konsekwencje".

