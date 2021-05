Tadeusz Cymański po operacji. "Bóg się ze mną cacka"

- Uważam, że okoliczności podejmowania tamtych decyzji były konieczne, niezbędne i wyjątkowe. Nie sądzę, żeby ktokolwiek zapłacił własnym majątkiem (zorganizowanie wyborów kopertowych wyniosło niemal 77 mln złotych - red.). To jest ryzyko podejmowania decyzji w covidzie - bokiem mogą iść miliardy, a jakby premier tego nie zrobił, to by go zajechali - wyznał polityk.